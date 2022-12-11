Президент Сербии заявил о самом тяжёлом вечере в своей жизни
Президент Сербии на фоне обострения в Косово заявил о самом тяжёлом вечере в своей жизни
Косовска-Митровица, Сербия, 11 декабря, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вечер 11 декабря может быть самым тяжёлым для него из-за напряжения на севере Косово.
Он также поставил в вину США, что те не предпринимают никаких действий для снижения уровня эскалации, несмотря на то, что власти Косово нарушают достигнутые ранее соглашения, устав ООН и резолюцию его Совета Безопасности.
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Он подчеркнул, что сербские власти намерены продолжить бороться за сохранение мира в Косово и Метохии. В создании «республики-монстра» Косово президент Сербии обвинил Запад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в Косово «приближается к точке невозврата» из-за эскалации со стороны косовских албанцев.