Косовска-Митровица, Сербия, 11 декабря, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вечер 11 декабря может быть самым тяжёлым для него из-за напряжения на севере Косово.

Predsednik.rs Александр Вучич

Он также поставил в вину США, что те не предпринимают никаких действий для снижения уровня эскалации, несмотря на то, что власти Косово нарушают достигнутые ранее соглашения, устав ООН и резолюцию его Совета Безопасности.

Читайте также: МИД Сербии: ситуация в Косово приближается к точке невозврата

«У нас есть вопрос к нашим американским партнёрам. Скажите, какое соглашение соблюдаете Приштина и вы? Назовите нам хотя бы один такой документ. Их не существует, только — «нам можно все, что и сколько захотим», — отметил Александр Вучич.

Он подчеркнул, что сербские власти намерены продолжить бороться за сохранение мира в Косово и Метохии. В создании «республики-монстра» Косово президент Сербии обвинил Запад.

«Сегодня, вероятно, будет самый тяжелый вечер в моей истории», — признался Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в Косово «приближается к точке невозврата» из-за эскалации со стороны косовских албанцев.