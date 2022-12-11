В Саудовской Аравии не видят эффекта от потолка цен на российскую нефть
Эр-Рияд: потолок цен на нефть из России вряд ли будет реализован
Эр-Рияд, 11 декабря, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил на форуме в Эр-Рияде, что от установления потолка цен на российскую нефть нет ощутимых результатов.
«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то чётких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — приводит словам министра портал Taqa.
Бен Сальман считает необходимым учитывать реакцию России на подобные санкции при рассмотрении ситуации на мировых рынках нефти.
Министр отмечает, что данные меры приняты в политических целях и пока не ясно, смогут ли помочь в реализации намеченного. На нефтяные рынки продолжат оказывать влияние ряд факторов, среди которых антиковидные меры в Китае, добавил спикер.
Как сообщало ИА REGNUM, с 5 декабря вступило в силу решение Евросоюза о запрете на поставки нефти из России, перевозимой танкерами. Также в рамках шестого пакета санкций начало действовать ограничение цен — страны ЕС, G7 и Австралия перестали перевозить и страховать российскую нефть стоимостью выше $60.
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