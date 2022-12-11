Белград, 11 декабря, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Ситуация в Косово «приближается к точке невозврата», заявил 11 декабря государственный секретарь МИД Сербии Неманья Старович.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Сербия!

Косовские албанцы последовательно ведут дело к эскалации, западные же посредники делают вид, что этого не замечают, и эта «умышленная слепота равносильна соучастию», отметил Старович.

Ситуация в Косово в очередной раз обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края. В Белграде считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают в правительстве Сербии.

10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель отреагировал обращенным к сербам требованием немедленно разобрать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич пообещал «продолжать борьбу», но исключительно правовыми средствами. Власти Косово потребовали разобрать баррикады до конца суток 11 декабря, пригрозив в противном случае вмешательством спецназа. Вучич объявил о созыве Совбеза на экстренное заседание.