Штат Калифорния, США, 11 декабря, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Американский космический корабль Orion успешно завершил полёт на орбиту Луны и приводнился в водах Тихого океана у побережья Калифорнии. Прямая трансляция велась 11 декабря на сайте NASA.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

В 12:40 (20:40 мск — прим. ИА REGNUM) капсула корабля коснулась поверхности океана в 480 км от Сан-Диего. Касание, по словам ведущего трансляции, было «идеальным».

Специалисты в дальнейшем поднимут капсулу и доставят её в космический центр во Флориде. Затем НАСА будет анализировать полученные данные для дальнейшего допуска корабля к пилотируемым полётам.

Напомним, Orion был запущен 16 ноября 2022 года с площадки в штате Флорида. 1 декабря корабль запустил двигатель и начал путь к Земле с лунной орбиты, из точки, расположенной в тысячах километров над поверхностью Луны.