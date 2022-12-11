Донецк, 11 декабря, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В Донецке из-за обстрела ВСУ 11 декабря повреждено здание детской больницы, сообщили власти Донецкой Народной Республики.

Рисунки детей Донбасса Донецк

Ранее также сообщалось о повреждениях в нескольких других зданиях, в том числе поликлиники и центра пренатальной диагностики.

Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что в результате обстрела были ранены двое детей — 11-летний мальчик и трехлетняя девочка.

11 декабря, как и днем ранее, ВСУ обстреливали жилые районы Донецка из «Града».