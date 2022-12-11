Минск, 11 декабря, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Специально спланированной акцией назвал начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич падение ракеты в Польше.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

С каждым днём складывается всё более устойчивое впечатление, что западные страны пытаются спровоцировать Россию и Белоруссию на какие-то активные действия, которые они могут истолковать в свою пользу, отметил Гулевич.

«Нас обвинить в чём-то не могут. В то же время доказательств нарушения госграницы, агрессивных действий в отношении Беларуси предостаточно: это и беспилотники, которые были принуждены к посадке, сбиты, найдены на нашей территории», — сказал Гулевич.

Напомним, в Польше 15 ноября при падении ракеты погибли два человека. В Киеве обвинили Россию. В Москве заявили, что ударов рядом с границей в указанный период времени не наносилось. «Расследование» продолжается, однако эксперты не сомневаются, что причиной трагедии стало падение ракеты киевской системы ПВО.

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