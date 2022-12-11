Эрдоган пообещал Киеву гуманитарную помощь
Эрдоган пообещал помочь Киеву гуманитарно
Анкара, 11 декабря, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Турция поставит в Киев гуманитарную помощь, заявил 11 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зеленский и Эрдоган
Цель — «помочь в преодолении тяжелой зимы».
3 декабря Эрдоган обсуждал этот же вопрос в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, тот, в свою очередь, также пообещал гуманитарную поддержку.
Как сообщалось ранее, 11 декабря в ходе телефонного разговора Эрдоган и Владимир Зеленский также обсудили вопрос о возможном расширении так называемого «зернового коридора».