Анкара, 11 декабря, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Турция поставит в Киев гуманитарную помощь, заявил 11 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и Эрдоган

Цель — «помочь в преодолении тяжелой зимы».

3 декабря Эрдоган обсуждал этот же вопрос в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, тот, в свою очередь, также пообещал гуманитарную поддержку.

Как сообщалось ранее, 11 декабря в ходе телефонного разговора Эрдоган и Владимир Зеленский также обсудили вопрос о возможном расширении так называемого «зернового коридора».