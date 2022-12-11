Пекин, 11 декабря, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Китае на военном корабле 11 декабря прошла церемония, во время которой над морем в устье реки Янцзы был развеян прах экс-председателя Цзян Цзэминя, сообщило центральное телевидение страны.

Kremlin.ru Цзян Цзэминь

В церемонии участвовали первый секретарь секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член постоянного комитета политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, а также вдова Цзян Цзэминя Ван Епин.

Согласно воле политика, прах Цзэминя был развеян с палубы военного корабля вместе с лепестками цветов.

Напомним, бывший председатель КНР Цзян Цзэминь ушел из жизни 30 ноября 2022 года в возрасте 96 лет. Он страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью.

Должность председателя КНР Цзян Цзэминь занимал с 1993 по 2003 год.