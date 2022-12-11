Минск, 11 декабря, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Военные группировки в граничащих с Белоруссией странах НАТО «не имеют тенденции к уменьшению», заявил 11 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Как сообщалось ранее, в Минобороны Белоруссии также подчеркнули, что основная цель совместной с Россией группировки — «стратегическое сдерживание» потенциальной агрессии со стороны НАТО.

3 декабря на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия хотят мира, но готовы ответить на агрессию.

9 декабря стало известно о намерениях Эстонии, Латвии и Литвы совместными силами закупить реактивные системы залпового огня HIMARS.