Кишинёв, 11 декабря, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Россия предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии, заявила 11 декабря президент республики Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

В интервью телеканалу CNN она пояснила, что Москва якобы причастна к организации протестов, которые длятся в Молдавии уже несколько месяцев. Санду уверяет, Россия ведет против Молдавии «гибридную войну» с использованием энергоресурсов в качестве оружия.

«У нас есть приднестровская проблема и российские военные, которые нелегально там находятся на протяжении десятилетий, это повышает риски для безопасности моей страны», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции в Молдавии проходят с сентября 2022 года. 11 декабря в Кишинёве активисты оппозиционной партии «Строим Европу дома» вновь вышли с требованием досрочных выборов и призвали уйти в отставку президента Майю Санду и правительство страны.

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