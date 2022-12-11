Тегеран, 11 декабря, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Бывший иранский футболист Амир Наср-Азадани приговорён к смертной казни за участие в протестах в стране. Об этом 11 декабря сообщает Iran Wire.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации издания, экс-футболист был арестован в конце ноября, а позже его имя появилось в списке осуждённых на смертную казнь. Всего в этот список попали 28 человек.

Напомним, протесты в Иране длятся уже 2,5 месяца. Они начались после гибели 22-летней девушки после задержания её полицией нравов. 4 декабря ведомство упразднили. Тогда же президент страны Ибрагим Раиси заявил, что можно изменить методы реализации основных принципов конституции.