Вашингтон, 11 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Уязвимость НАТО и США в Сувалкском коридоре мешает Вашингтону увеличить поставки оружия киевским боевикам. Об этом 11 декабря пишет обозреватель Foreign Policy Джек Дойч, ссылаясь на американских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, Пентагон находится под постоянным давлением Конгресса, который требует отдавать больше военной техники украинским боевикам за счет стратегических запасов, предназначенных на случай гипотетического конфликта НАТО с Россией.

В статье также отмечается, что военные напоминают, что сценарий, согласно которому НАТО вступит войну с Российской Федерацией и будет вынуждено вести бои в малонаселенном Сувалкском коридоре, не позволяет передать всё вооружение Киеву.

Американские специалисты также напомнили, что территорию, расположенную на границе Польши с Литвой, они считают наиболее уязвимым участком внешней границы НАТО, что позволит Москве быстро наладить сухопутную связь с Калининградской областью и осуществить блокировку крупной группировки НАТО, дислоцированную в прибалтийских странах.

В статье также уточняется, что представители минобороны США отмечают, что требования к запасам, которые были предусмотрены военными планами США, являются причиной замедления темпов военной помощи Вашингтона Украине.