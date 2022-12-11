Москва, 11 декабря, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Главе СК будет доложено о проведении следственных действий специалистами ведомства.

Напомним, 10 декабря в подъезде дома на Паромной улице в Москве обнаружили завернутую в одеяло новорожденную девочку. Выяснилось, что её оставила 41-летняя женщина. Ребёнка передали медикам, против матери возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что женщина, задержанная за покушение на убийство новорожденного ребенка, признала свою вину.

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