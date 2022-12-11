Львов, Украина, 11 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Во Львове 11 декабря остановился электротранспорт. Об этом заявила заместитель председателя горсовета по ЖКХ Ирина Маруняк.

ИА REGNUM В ледяном плену

По её словам, остановка электротранспорта в городе произошла не по причине обстрелов, а из-за обледенения контактной сети.

«Аварийные бригады ЛКП «Львовэлектротранс» работают над тем, чтобы снять мокрые глыбы льда, которые образовались на контактной сети», — сказала она.

Уточняется, что движение электротранспорта восстановится, как только удастся устранить проблемы и не возникнет очередного накопления льда.

Также по причине начавшегося ранним утром 11 декабря холодного дождя в городе от обледенения упали более 100 деревьев, часть из них повредили автомобили.