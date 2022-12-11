Минск, 11 декабря, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Совместная российско-белорусская группировка является фактором стратегического сдерживания, заявили 11 декабря в белорусском оборонном ведомстве.

ИА REGNUM Минск. Белоруссия

В министерстве обороны также отметили, что в сопредельных с Белоруссией странах НАТО продолжает наращивать военные группировки.

3 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что военнослужащие совместной региональной группировки войск отрабатывают боевое слаживание, чтобы быть в силах эффективно отразить возможную агрессию на Союзное государство.

Россия и Белоруссия хотят мира, но готовы ответить на агрессию, добавил Лукашенко.