Донецк, 11 декабря, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Сотрудники следственных органов расследуют факты очередных обстрелов киевскими боевиками населенных пунктов Донбасса. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенные обстрелами дома

По информации ведомства, в результате обстрела киевскими боевиками города Донецка, а также территории базы отдыха в Мелитополе погибли два мирных жителя, кроме этого, не менее 15 человек пострадали, в том числе двое детей.

Уточняется, что в результате обстрела был разрушен новый донецкий планетарий, повреждены жилые дома, медучреждение, детский сад, школа и другие объекты социальной инфраструктуры.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.