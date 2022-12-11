Минск, 11 декабря, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Граница с Украиной вызывает особую тревогу у Белоруссии. Об этом 11 декабря сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич в интервью телеканалу СТВ.

Tvnet.lv Граница

Он отметил, что минобороны страны уделяет внимание каждому рубежу страны.

«Естественно, что набольшую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной», — заявил он, добавив, что киевское руководство приняло «беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что страны связывало, по живому провести линию».

Гулевич также отметил, что предпосылок с белорусской стороны, кроме появившихся голословных угроз, что якобы Белоруссия может напасть на Украину, нет.

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