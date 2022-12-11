Москва, 11 декабря, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало 11 декабря в своем телеграм-канале кадры телемоста, в ходе которого мобилизованные соединения Центрального военного округа (ЦВО) пообщались с родственниками, проживающими в Новосибирске.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В видеовстрече приняли участие мобилизованные военнослужащие горного мотострелкового соединения ЦВО, задействованные в тыловой зоне специальной военной операции на территории Украины.

«Когда узнали, что будет телемост, очень обрадовалась, волновалась, ночь не спала. Сейчас увиделись, пообщались, легче стало», — признается мать одного из мобилизованных.

В ведомстве выразили сожаление по поводу того, что такие мероприятия для военнослужащих проводить на регулярной основе очень сложно, напомнив, что держать связь с бойцами можно при помощи писем.