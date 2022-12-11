Москва, 11 декабря, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В центре Москвы задержан мужчина, который с автоматом рвался в квартиру к соседям в жилом доме. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Около 17:40 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Нижней Красносельской улице гражданин с предметом, похожим на автоматическое оружие, рвется в квартиру соседей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Личность мужчины была установлена, им оказался местный житель, его задержали и доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, задержанный угрожал соседям охолощенным оружием. При осмотре его квартиры оперативники изъяли охолощенный автомат, ружьё, два карабина и гранату для игры в страйкбол.