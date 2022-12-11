Казань, 11 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Казань» 11 декабря задержали вылеты нескольких самолётов. Причиной этому стали сложные погодные условия, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Clever Life Международный аэропорт «Казань»

«По причине сложных метеоусловий (боковой ветер с порывами до 15 метров в секунду), а также в связи с необходимостью обработки самолётов противообледенительной жидкостью перед вылетом, задержано несколько рейсов», — пояснил «Татар-информу» пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Синоптики объявили в республике штормовое предупреждение. Так, вечером 11 декабря, ночью и утром 12 декабря в регионе местами ожидаются ледяные дожди и образование сильных гололёдных отложений диаметром 20 мм и более.

По данным мэрии, на уборку улиц в Казани вышли около 600 рабочих и 370 единиц спецтехники.

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