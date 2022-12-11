Донецк, 11 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Двое детей пострадали при обстреле Донецка 11 декабря, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Ранения в ходе обстрела Киевского района города получили 11-летний мальчик и трехлетняя девочка.

Ранее 11 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин проинспектировал состояние убежищ в столице республики и отметил, что некоторые из помещений закрыты на замок, что недопустимо.

Как сообщалось ранее, при обстреле Донецка из «Градов» 11 декабря было повреждено здание школы, кроме того, снаряды попали в жилые дома в Киевском районе.