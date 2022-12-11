Клуж-Напока, Румыния, 11 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Прагматизмом объяснила президент Молдавии Майя Санду нежелание разрывать все соглашения в рамках СНГ, в том числе двусторонние. Об этом молдавский лидер заявила 11 декабря в ходе конференции в румынском городе Клуж-Напока.

presedinte.md Президент Молдавии Майя Санду

По словам Санду, речь идёт о сотнях соглашений, многие из них касаются отношений в сфере экономики с другими странами.

«После анализа будет видно, из каких договоров мы выходим, а какие актуальны для наших двусторонних экономических отношений с другими странами. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», — сказала президент Молдавии.

Напомним, 3 декабря Санду заявила, что для Молдавии есть только один верный путь — вступление в Евросоюз, а войти в НАТО республике мешает присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

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