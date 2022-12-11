Москва, 11 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Уникальные российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживают удар гранатомёта. Об этом 11 декабря сообщили РИА Новости российские военнослужащие.

Vitaly V. Kuzmin БМПТ «Терминатор»

Бойцы Западного военного округа, которые сейчас выполняют задачи спецоперации, высказали слова благодарности создателям БМПТ «Терминатор». По словам одного из операторов-гранатометчиков экипажа машины, эти БМПТ отлично стреляют, а механик-водитель экипажа отметил легкость в управлении и высокую проходимость машины.

«Удар гранатомета выдержит, пехоты стрельбу выдержит. Машина надежная, сильная и эффективная», — заявил один из военнослужащих.

Напомним, что БМПТ «Терминатор» разработана концерном «Уралвагонзавод», была принята на вооружение в России в 2018 году.