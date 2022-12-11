Анкара, 11 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 декабря после завершения телефонных переговоров с Владимиром Путиным провел также разговор с Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Как сообщили в Киеве, обсуждалось возможное расширение так называемого «зернового коридора».

Темами переговоров Путина и Эрдогана были российская военная спецоперация, ситуация в Сирии, «зерновая сделка» и совместные проекты России и Турции в сфере энергетики.

Ранее представители российских властей отмечали, что работа так называемого «зернового коридора», вопреки обещаниям Запада, не приводит к увеличению поставок зерна в беднейшие страны.