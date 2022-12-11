Вашингтон, 11 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Представитель американской администрации 11 декабря отрицательно ответил на вопрос о том, подталкивают ли США киевские власти к проведению операций «внутри России».

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

США не заинтересованы в эскалации конфликта, добавил представитель администрации.

10 декабря обозреватели британской Times написали, что министерство обороны США «дало молчаливое согласие» на удары ВСУ по целям на территории России.

По этим данным, Пентагон «пересмотрел свою оценку угроз конфликта» и пришел к мнению, что вероятность «ядерного» обострения в случае наращивания поставок оружия большой дальности в Киев не столь высока, как казалось.