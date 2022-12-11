Анкара, 11 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. 12 декабря российский нефтетанкер, находящийся в территориальных водах Турции, совершит вход в черноморский пролив. Об этом 11 декабря в социальной сети Twitter сообщило министерство транспорта Турции.

(сс) Free-Photos Танкер

Согласно опубликованным данным, российский танкер с сырой нефтью, находящийся у Босфора, предоставил письмо, подтверждающее его страхование. В ведомстве подчеркнули, что других российских танкеров, груженых сырой нефтью и ожидающих прохода через проливы, нет.

Напомним, с 1 декабря Турция ввела дополнительные требования к танкерам с сырой нефтью, которые намерены идти через черноморские проливы. Судам необходимо иметь страховые письма определенного вида — Protection and Indemnity Insurance — «Защита и страхование возмещения ущерба».