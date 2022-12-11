Донецк, 11 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ перешли в наступление в районе Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 декабря сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в Telegram-канале.

YouTube.com|Суть времени Александр Ходаковский

«На направлении Великой Новосёлки наши войска начали наступательные действия», — написал Ходаковский.

По его словам, киевские формирования не могли удержать передовые позиции и отошли на вторую линию «одновременно с подтягиванием резерва».

Он добавил, что пока ситуация плавающая, но скорое наступление темноты вынудит снизить активность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС РФ отразили контратаки ВСУ на донецком направлении, уничтожив до 40 боевиков.