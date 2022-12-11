Белград, 11 декабря, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Власти ЕС требуют воздерживаться от «провокаций» исключительно сербов, албанцев Косово за куда более серьезные нарушения ЕС предупреждать нужным не считает, заявила 11 декабря премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Kt.gov.rs Анна Брнабич

Нужно бороться не с последствиями, а с причинами кризиса, которые заключаются в том, что власти Косово при попустительстве ЕС демонстративно нарушают все ранее заключенные договоренности, нарушая права и интересы сербов, отметила Брнабич.

Ситуация в Косово вновь обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края. В Белграде считают ответственными за обострение ситуации и Приштину, и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают в сербском правительстве.

10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель отреагировал обращенным к сербам требованием немедленно разобрать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич пообещал «продолжать борьбу», но исключительно правовыми средствами. Власти Косово потребовали разобрать баррикады до вечера 11 декабря, пригрозив в противном случае вмешательством спецназа. Вучич объявил о созыве Совбеза на экстренное заседание.