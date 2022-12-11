Иркутск, 11 декабря, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Иркутске вечером 11 декабря загорелся спа-центр. К тушению пожара привлечены 18 человек и пять единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные

О возгорании в семейном спа-клубе на улице Трактовой в посёлке Молодежном стало известно в 21:26 по местному времени (16:26 мск).

В ведомстве отмечают, что на момент прибытия спасателей посетителей внутри помещения не было. Тушение пожара осложняется порывами сильного ветра и сложной конструктивной особенностью центра.

Площадь возгорания превышает 350 кв. метров.

Напомним, утром 27 ноября на территории Ангарской нефтехимической компании загорелся теплообменник.