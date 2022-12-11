В Иркутске загорелся семейный спа-клуб
МЧС России: площадь пожара в иркутском спа-клубе превысила 350 квадратных метров
Иркутск, 11 декабря, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Иркутске вечером 11 декабря загорелся спа-центр. К тушению пожара привлечены 18 человек и пять единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожарные
О возгорании в семейном спа-клубе на улице Трактовой в посёлке Молодежном стало известно в 21:26 по местному времени (16:26 мск).
В ведомстве отмечают, что на момент прибытия спасателей посетителей внутри помещения не было. Тушение пожара осложняется порывами сильного ветра и сложной конструктивной особенностью центра.
Площадь возгорания превышает 350 кв. метров.
Напомним, утром 27 ноября на территории Ангарской нефтехимической компании загорелся теплообменник.