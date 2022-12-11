Киев, 11 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В результате взрывов на Украине были повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, а также 40% высоковольтной сети. Об этом 11 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает украинское издание «Страна».

(сс) prudnikov ГЭС

Шмыгаль рассказал, что жители Украины этой зимой могут столкнуться с недостатком света, поскольку после серии взрывов на Украине было повреждено 40% высоковольтной сети, а также все тепловые и гидроэлектростанции.

Он уточнил, что в энергосистеме Украины фиксируется существенный дефицит мощности.

«Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии», — приводит издание слова премьер-министра Украины.