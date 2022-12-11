Дебальцево, ДНР, 11 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. После многочисленных жалоб жителей отправлен в отставку глава администрации города Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) Игорь Захаревич. Об этом 11 декабря сообщило министерство информации региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Дебальцево

Как говорится в пресс-релизе, врио главы ДНР Денис Пушилин посетил Дебальцево в связи с большим количеством обращений жителей. Люди жаловались на критическую ситуацию с работой общественного транспорта и коммунальной сферы, с восстановлением жилья.

Местные жители рассказали главе региона о незавершённой и некачественной работе по восстановлению домов и об отсутствии городского транспорта.

Отмечается, что по итогам рабочей поездки Пушилин подписал указ об отставке Захаревича, который работал на этом посту с июля 2019 года.