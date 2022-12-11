Анкара, 11 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Четыре иностранных танкера, перевозящих сырую нефть и намеревающихся идти через черноморские проливы, предоставили документы о страховании. Об этом 11 декабря в социальной сети Twitter сообщило министерство транспорта Турции.

(сс) Free-Photos Танкер

Согласно опубликованным данным, иностранные нефтяные танкеры, перевозящие около 475 тыс. тонн нефти, войдут в Босфор 12 декабря.

Напомним, с 1 декабря Турция ввела дополнительные требования к танкерам с сырой нефтью, которые намерены идти через черноморские проливы. Судам необходимо иметь страховые письма определенного вида — Protection and Indemnity Insurance — «Защита и страхование возмещения ущерба».

Известно, что восемь из 24 судов, стоящих в очереди, завершили проход через Босфор со стороны Черного моря.

В ведомстве подчеркнули, что 12 танкеров не предоставили необходимые документы. Четыре танкера, предоставившие документы, вышли в Эгейское море.