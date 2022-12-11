Белград, 11 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич созывает вечером 11 декабря совет безопасности страны на экстренное заседание.

(сс) SUHEJLO Силы безопасности Косово (согласно официальной позиции Сербии — незаконные)

Повод — заявление властей Косово, которые потребовали убрать возведенные сербами баррикады на севере края до истечения суток, пригрозив в противном случае вмешательством спецназа.

Ситуация в крае в очередной раз обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края. В Белграде считают ответственными за обострение ситуации и Приштину, и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают в сербском правительстве.

10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель отреагировал на эти события обращенным к сербам требованием немедленно разобрать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич пообещал «продолжать борьбу», но исключительно правовыми средствами.