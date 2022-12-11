Мехико, 11 декабря, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юго-западе Мексики в штате Герреро. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Angelo_Giordano Землетрясение

Согласно информации центра, эпицентр подземных толчков был расположен в 25 км от города Атояк-де-Альварес, в котором проживает порядка 21 тысячи человек.

Уточняется, что очаг находился на глубине 60 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.