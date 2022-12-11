Париж, 11 декабря, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Порядка 170 человек задержаны французской полицией в ходе беспорядков, возникших после выхода в полуфинал ЧМ-2022 футболистов сборных Марокко и Франции, сообщает 11 декабря агентство Agence France-Presse.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Около 100 человек задержали в Париже, в том числе 23 несовершеннолетних. Им предъявлены обвинения в «совершении насилия в составе группы лиц в отношении представителей власти и в отказе подчиниться требованиям» стражей порядка, а также хранении взрывчатых веществ и вандализме.

Напомним, 10 декабря сборная Марокко обыграла португальских футболистов на мировом турнире в Катаре со счётом 1:0, став первой африканской командой — участницей полуфинала ЧМ. В этот же день сборная Франции выиграла команду Англии со счётом 2:1 и также вышла в полуфинал.