Киев, 11 декабря, 2022, 18:11 — ИА Регнум. После сильного взрыва в Киеве в одном из микрорайонов города пропал свет. Об этом 11 декабря сообщают пользователи украинских социальных сетей.

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По информации местных жителей, после звука сильного взрыва, раздавшегося на левом берегу Киева, в одном из микрорайонов города была прервана подача электроснабжения.

Некоторые телеграм-каналы пишут, что произошел взрыв трансформатора.

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