Харьков, Украина, 11 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В двух областях Украины второй раз за сутки объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация размещена на официальном ресурсе по оповещению.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты, сирены тревоги звучат в Харьковской и Полтавской областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Киева услышали громкий звук взрыва. Однако информации о том, что произошло, у горожан нет. Авторы некоторых публикаций в соцсетях считают, что в городе могут проходить плановые работы, не связанные с боевыми действиями.

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