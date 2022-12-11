Челябинск, 11 декабря, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области прекратили поиски 12-летней школьницы Виктории, пропавшей 10 декабря. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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Согласно опубликованным данным, девочка была найдена сотрудниками органов правопорядка. В ведомстве уточнили, что в отношении школьницы противоправных действий не совершалось.

Известно, что девочка проводила время в гостях у подруги.

«Сейчас она уже находится с родителями. Подробности уточняются», — сообщили в региональном главке МВД.