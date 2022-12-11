Лусака, 11 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В одном из пригородов Лусаки, столицы Замбии, обнаружено не менее 27 тел иностранных граждан, предположительно мигрантов. Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель полиции страны Дэни Мвейл.

Moffat Замбия

«Тела 27 иностранных граждан найдены на дороге в районе Минвуд-Хоси», — приводит слова Мвейла радиовещательная корпорация ZNBC.

Также он рассказал, что один человек подавал признаки жизни, он был госпитализирован.

По его словам, погибшие могут быть выходцами из Эфиопии и Сомали. Обстоятельства их гибели неизвестны. Власти начали расследование.