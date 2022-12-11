Хельсинки, 11 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Необходимо продолжать сотрудничать с Россией, заявил 11 декабря в эфире радиостанции YLE президент Финляндии Саули Ниинисте.

Kremlin.ru Саули Ниинисте и Владимир Путин

Ниинисте назвал сотрудничество с Россией «важным». Странам приходится ежедневно взаимодействовать друг с другом по административным вопросам, сказал он.

«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», — добавил лидер Финляндии.

При этом Ниинисте отмечает, что для восстановления доверия между странами потребуется время, может быть, при другом президенте Финляндии. В 2024 году истекают полномочия Ниинисте на посту президента.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Финляндии Санна Марин считает «миссию» США в Киеве «спасительной для Европы».

По заявлениям финских властей, решение о вхождении страны в НАТО было продиктовано «ядерными угрозами», якобы исходящими со стороны России после начала спецоперации.

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