Белград, 11 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 декабря обратился с призывом к KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за стабильность в Косово) помочь в ликвидации баррикад, установленных сербским населением севера края.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Ситуация в Косово вновь обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края. В Белграде считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. Албанцы хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют их провокациям, полагают власти Сербии.

10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом. Глава дипломатического ведомства Жозеп Боррель отреагировал на эти события обращенным к сербам требованием немедленно разобрать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич пообещал «продолжать борьбу», но исключительно правовыми средствами.