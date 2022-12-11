Екатеринбург, 11 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Свердловской области 11 декабря около 13:00 мск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения погиб один человек, ещё пятеро с травмами попали в больницу. Об этом сообщил в пресс-службе регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автоавария произошла в Нижнетуринском районе, на 235-м километре дороги Екатеринбург — Серов.

По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В МВД уточнили, что 63-летний водитель легкого автомобиля скончался, пять из 27 пассажиров автобуса получили травмы.

В настоящий момент сотрудники проводят экспертизу крови погибшего с целью выяснения его состояния в момент аварии.