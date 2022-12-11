Вашингтон, 11 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Ливиец, предположительно изготовивший бомбу для авиационного теракта над шотландским Локерби в 1988 году, помещён под стражу в США. Сообщение об этом распространила 11 декабря прокуратура Шотландии.

Обломок носовой части рейса 103 Локерби. Шотландия

В ведомстве заявили, что родственники погибших в результате теракта проинформированы о заключении под стражу Абу Аджилы Мухаммеда Масуда Хейра аль-Марими — бывшего сотрудника ливийских спецслужб, который, вероятно, изготовил заложенное в самолёт взрывное устройство.

Отмечено также, что шотландские правоохранители продолжат сотрудничать с коллегами из Британии и США, чтобы призвать к ответственности лиц, причастных к теракту.

В 2021 году Президентский совет Ливии пытался отстранить от работы главу МИД страны Наджлу Мангуш из-за выдачи Абу Аджилы Масуда Соединённым Штатам. Мангуш заявила, что не санкционировала экстрадицию, Правительство национального согласия Ливии отклонило решение об отстранении министра.

Как сообщало ИА REGNUM, за организацию теракта над Локерби был осуждён офицер ливийской разведки Абдельбассет Али аль-Миграхи. Несколько лет он провёл в тюрьме, в 2009 году был освобождён, а через три года умер от рака. В результате взрыва «Боинга-747», следовавшего по маршруту Франкфурт — Нью-Йорк, над Локерби погибли в общей сложности 270 человек: члены экипажа, пассажиры и местные жители.