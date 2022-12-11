Москва, 11 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Женщина, задержанная в Москве за покушение на убийство новорожденного ребенка, признала свою вину. Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба столичной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд

Подозреваемая рассказала, что подбросила ребёнка в подъезд дома, где ранее проживала с подругой, в связи «с трудным жизненным положением».

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о помещении подозреваемой под арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в подъезде дома на Паромной улице в Москве обнаружили завёрнутую в одеяло новорожденную девочку. Выяснилось, что её оставила 41-летняя женщина. Ребёнка передали медикам, против матери возбудили уголовное дело.