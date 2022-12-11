При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание школы
Донецк, 11 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ Донецка повреждено здание школы, сообщил 11 декабря мэр города Алексей Кулемзин.
Алтай. Отряд «Суть времени» ИА REGNUM
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«Во время утреннего обстрела получила повреждения школа №99 города Донецка», — написал он в телеграм-канале.
Также при обстреле центра Донецка украинские боевики ранили мирную жительницу.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря боевики ВСУ три раза обстреляли Донецк из РСЗО «Град».
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