Донецк, 11 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ Донецка повреждено здание школы, сообщил 11 декабря мэр города Алексей Кулемзин.

Алтай. Отряд «Суть времени» ИА REGNUM Въезд в Донецк

«Во время утреннего обстрела получила повреждения школа №99 города Донецка», — написал он в телеграм-канале.

Также при обстреле центра Донецка украинские боевики ранили мирную жительницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря боевики ВСУ три раза обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

Читайте также: Киевские каратели вновь обстреляли Донецк из «Града»