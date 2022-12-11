Мелитополь, 11 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Трое пострадавших в результате обстрела киевскими террористами базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице. Об этом 11 декабря сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«Трое нуждались в госпитализации, сейчас находятся в медицинском учреждении в условиях стационара», — написал Балицкий.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Он также рассказал, что сейчас завершается разбор завалов, оперативные группы продолжают работать на месте.

Глава региона подчеркнул, что киевские нацисты прицельно направили по четыре ракеты по гражданской инфраструктуре, что является стратегией их войны.