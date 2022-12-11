Каменск-Уральский, Свердловская область, 11 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. При выполнении задач спецоперации погиб мобилизованный 46-летний житель города Каменска-Уральского Евгений Руденко. Об этом 11 декабря сообщает E1. RU, ссылаясь на слова главы городского округа Алексея Герасимова.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

По информации журналистов, Руденко служил в армии в должности гвардии младшего сержанта. Воевал на Северном Кавказе, был наводчиком танка. До мобилизации работал на железной дороге слесарем. В ходе спецоперации был водителем санитарной машины.

Утоняется, что герой погиб 29 октября 2022 года.

«Он знал о неустанной охоте противника за машинами с красным крестом на борту. Рисковал каждый день, каждый час, каждую минуту, помогая военным медикам спасать раненых солдат и офицеров», — говорится в сообщении одного из сообщества в социальной сети, которое предположительно ведут сотрудники городской администрации.

Отмечается, что за храбрость, самоотверженность, отвагу, которые были проявлены при спасении раненых бойцов, Евгений Руденко был награжден орденом Мужества посмертно.