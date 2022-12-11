Улан-Батор, 11 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В течение недели полиция Монголии задержала 15 участников акций протеста, проходящих на площади имени Сухэ-Батора, сообщает 11 декабря монгольский информационный сайт Isee со ссылкой на национальную комиссию по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

В заявлении говорится, что с 4 декабря 2022 года нацкомиссия по правам человека наблюдает и анализирует демонстрации и собрания граждан, свободно выражающих своё мнение и высказывания. Предположительно, 15 человек нарушили общественный порядок во время акции, они задержаны. Члены комиссии и организации по предотвращению пыток в сотрудничестве с Монгольской ассоциацией юристов оказали им юридическую помощь.

Один из протестующих прекратил голодовку по рекомендации Сухэ-Баторского районного центра здоровья. На главной площади столицы намерены установить юрты для обеспечения здоровья и безопасности объявивших сидячую забастовку людей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Монголии вышли на митинг в связи с расхождением в объёме вывезенного из Монголии и полученного Китаем угля. Затем несколько человек устроили сидячую забастовку.