Москва, 11 декабря, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео, на котором минометчик Южного военного округа рассказал о боевых буднях в зоне специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На видео командир минометного взвода с позывным «Идель» рассказал, что военнослужащие равняются на мастерство и слаженность артиллеристов в годы Великой Отечественной войны.

«Был такой знаменитый расчет — там было шесть братьев. Они все находились в одном минометном расчете. Эти шесть братьев работали очень хорошо. Они успевали до 11 мин «повесить» в воздухе, пока первая не ляжет», — с восхищением рассказывает минометчик ЮВО.

Военнослужащий сообщил, что его расчет стремится к подвигам предков, добавив, что «на данный момент у нас получается по 6–7 мин «повесить» в воздухе до первого разрыва».