В Башкирии отравилась угарным газом семья с ребенком
Семью с ребенком госпитализировали после отравления угарным газом в Башкирии
Октябрьский, Башкирия, 11 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Семья из четырех человек была госпитализирована после отравления угарным газом в Башкирии. Об этом 11 декабря сообщили в ГУ МЧС по республике.
ИА REGNUM
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Согласно опубликованным данным, среди госпитализированных есть ребенок.
ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Гаражной в городе Октябрьский.
В ведомстве подчеркнули, что семья обратилась за медицинской помощью самостоятельно после ухудшения самочувствия ребенка. Медики поставили диагноз «отравление неизвестным веществом».
На месте работает газовая служба.