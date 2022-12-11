Октябрьский, Башкирия, 11 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Семья из четырех человек была госпитализирована после отравления угарным газом в Башкирии. Об этом 11 декабря сообщили в ГУ МЧС по республике.

ИА REGNUM Газ

Согласно опубликованным данным, среди госпитализированных есть ребенок.

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Гаражной в городе Октябрьский.

В ведомстве подчеркнули, что семья обратилась за медицинской помощью самостоятельно после ухудшения самочувствия ребенка. Медики поставили диагноз «отравление неизвестным веществом».

На месте работает газовая служба.